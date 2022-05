Thomas Geierspichler: Neues Sportgerät, alte Ziele

Der Salzburger Paralympics-Sieger nimmt in einem Karbon-Rennrollstuhl die Spiele 2024 in Paris ins Visier. Der Saisonstart in der Schweiz verlief mit einem Sieg und zwei dritten Plätzen vielversprechend.

Interviews mit Thomas Geierspichler sind ein Erlebnis. Auch 25 Jahre nachdem der seit einem Autounfall querschnittgelähmte Anifer den Rennrollstuhl für sich entdeckt hat, ist der Paralympics-Sieger, Weltmeister und Weltrekordhalter immer noch voller Enthusiasmus. So auch am Montag auf dem Rückweg aus der Schweiz, wo er zum Saisonstart eine Bahnserie erfolgreich absolviert hat.

Geierspichler holte beim IPC Athletics Grand Prix in Nottwil die Plätze eins (1500 m) und drei (400 m) und wurde zum Abschluss beim traditionsreichen Daniela-Jutzeler-Meeting abermals Dritter (400 m). "Vor allem das 1500er-Rennen war richtig gut, auch taktisch. Am Schlusstag war ich schon ziemlich platt, die Zeit im letzten Rennen war etwas langsamer als zuletzt. Aber das war auch dem teils starken Seitenwind geschuldet. Mein Resümee fällt trotzdem mehr als positiv aus und auch mein neuer Karbon-Rennrollstuhl hat sich absolut bewährt", berichtete Geierspichler - und kam gar nicht aus dem Schwärmen über sein neues Sportgerät.

2022 startet der 46-jährige Behindertensportler nämlich mit einem Rollstuhl in Karbon-Leichtbauweise. Sein Sponsorpartner Invacare stellt Geierspichler dieses Hightech-Gerät im Wert von 10.000 Euro zur Verfügung. "Das soll der Rennrollstuhl werden, mit dem ich bei den Paralympics 2024 in Paris mit wehenden Fahnen ins Stadion fahren will", sagte der Salzburger. "Bis dahin gilt es am technischen Set-up zu feilen. In der Schweiz ist er schon sehr gut gelaufen, aber ich sehe noch Verbesserungspotenzial." Geierspichler zog einen Vergleich mit einem neuen Schuh, der erst richtig eingetragen werden muss, bis er perfekt passt. "Ich habe jetzt eine direktere Kraftübertragung, weil der Rennrollstuhl steifer ist und dadurch ruhiger läuft. Dennoch braucht es wahrscheinlich ein Jahr, bis ich eins werde mit meinem neuen Karbon-Gerät", erklärte Geierspichler.

Das gelingt nur in stundenlangen Trainings oder bei Wettkämpfen, die in diesem Jahr allerdings rar gesät sind, was Geierspichlers Enthusiasmus freilich nicht drosseln kann: "Durch die coronabedingte Verschiebung der WM in Japan auf 2024 hat sich eine neue Trainingsplanung für mich ergeben. Hauptaugenmerk ist damit der stetige physische Aufbau Richtung Paralympics in Paris. Und es bleibt mehr Zeit, um am Material zu tüfteln."