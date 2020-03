Thomas Geierspichler: "Und plötzlich ist die Karotte weg"

Wie den Anifer Rennrollstuhlfahrer Thomas Geierspichler die Coronakrise trifft und er die Verschiebung der Paralympics beurteilt.

Wenn jemand mit den aktuellen Krisentagen umgehen kann, dann ist es Thomas Geierspichler. Der Behindertensportler aus Anif hat schon ganz andere Krisen in seinem Leben gemeistert, seine bewegende Geschichte ist inzwischen weit über Salzburgs Landesgrenzen bekannt. Und dennoch erleben wir angesichts der betrüblichen Nachrichtenlage und der Absage aller Sportveranstaltungen, darunter auch der Paralympischen Spiele im August 2020 in Tokio, im Telefoninterview einen nachdenklichen Thomas Geierspichler.

"Die ganze Welt durchlebt gerade schwere Zeiten. In Italien zum Beispiel muss das Militär Verstorbene wegbringen, die sich nicht einmal von ihren Angehörigen verabschieden konnten. Särge gehen sogar aus. Und diese Tragödie passiert direkt vor unserer Haustür. Gesundheit ist unser größtes Gut und wir müssen sie mit Disziplin, Ausdauer, Vernunft und Besonnenheit verteidigen. Wir stehen auch in Österreich vor großen Herausforderungen, viele plagen Existenzängste. Der Sport rückt da natürlich in den Hintergrund", sagt der 43-jährige Rennrollstuhlfahrer, der von den Einschränkungen selbst stark betroffen ist. Denn neben seiner Profession als Spitzensportler vermietet Geierspichler auf dem heimatlichen Reschbergerhof in Anif Zimmer an Touristen und ist gut gebuchter Vortragender. Beide Einnahmequellen sind ihm in der Coronakrise nun weggebrochen.

Dazu gilt es die Vorbereitungen auf die Paralympics um ein Jahr bis Sommer 2021 zu verlängern. "Man muss sich das Training der letzten vier Jahre wie einen Marathonlauf vorstellen. Und jetzt kurz vor der Ziellinie wird der Lauf um zehn Kilometer verlängert. Kraft, Reserven, Training, Betreuung - alles wurde aber nur auf vier Jahre abgestimmt. Es ist, als ob du die ganze Zeit einer Karotte nachgelaufen bist und plötzlich ist die Karotte weg", erklärt Geierspichler sein Dilemma. Dennoch unterstützt er die Olympiaverschiebung voll und ganz. "Natürlich war am Anfang eine Enttäuschung da, aber diese Entscheidung ist die einzig richtige. Obwohl für mich derzeit nicht einmal klar ist, welche Qualifikationskriterien für 2021 gelten. Die Frage, ob es auch fair ist, stellt sich aber nicht. Es geht jetzt um Risikominimierung. Besonders bei den paralympischen Athleten gehören viele Sportler aufgrund diverser Vorerkrankungen ja sogar zur Risikogruppe", sagt Geierspichler.