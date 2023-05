Thomas Geierspichler: Volle Kraft voraus

Der Salzburger Rennrollstuhlfahrer stellt sich zum Saisonstart neuen Herausforderungen.

Thomas Geierspichler startet in der Schweiz in die Saison.

Rennrollstuhlfahrer Thomas Geierspichler hat seinem Ärger über die teils unfairen Klassenzusammenlegungen und Streichungen von Medaillenbewerben vor einigen Tagen in den SN Luft gemacht, ab sofort gilt seine Konzentration aber dem Sportlichen. Am Donnerstag startet der 47-jährige Anifer in der Schweiz in die Wettkampfsaison. Eine Saison, die mit den Weltmeisterschaften von 8. bis 17. Juli in Paris auch ein absolutes Highlight zu bieten hat.

Den Anfang machen aber die traditionellen Bahnrennen in Arbon und Nottwil. Geierspichler ist verletzungsfrei durch ...