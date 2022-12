"Dieser Sport wird einfach nie langweilig"

Routinier Mauer holte bei der Heim-Staatsmeisterschaft Gold und Silber.

Fans, Geld, Infrastruktur, aktive Spieler − in fast allen Bereichen ist Tischfußball der ganz kleine Bruder des großen Volkssports, der in Katar gerade seine Weltmeisterschaft austrägt. Eines haben Österreichs Tischkicker David Alaba und Co. allerdings voraus. Als Team sind sie absolute Weltklasse und haben sich heuer sogar den WM-Titel gesichert.

Entsprechend hoch war auch das spielerische Niveau bei den Staatsmeisterschaften, die am Wochenende im Sportzentrum Nord ausgetragen wurden. Für Salzburgs Beste sprangen dabei nur ein paar Prestigeerfolge heraus. "Ich spiele nicht mehr so viel wie früher, deshalb war schon mein Landesmeistertitel eine kleine Überraschung", erklärt Wolfgang Kaserer, der im Einzel den Einzug in die Finalphase verpasste.

Die beiden eigentlich stärksten Salzburger spannten sich für den Doppelbewerb zusammen. "Wir kennen uns schon so lange, eine intensive Trainingssession hat zur Vorbereitung gereicht", erzählt Florian Pohn-Weidinger, der mit Johannes Brummer in der Quali ausschied. Gold und Silber für Salzburg holte der zugewanderte Routinier Robert Mauer bei den Senioren.

Um den Aufstieg vom Wirtshaustisch zum Turniersport zu schaffen, ist jedenfalls harte Trainingsarbeit notwendig. "Jeder hat eine intensive Phase gehabt, in der er tagelang für Stunden am Stück geübt hat. Wenn du die Techniken dann alle beherrschst, werden der mentale Aspekt und die Taktik immer wichtiger", erläutert Pohn-Weidinger. An den Tisch wagen sich keineswegs nur Männer. Christina Zwinger trat mit Brummer im Mixed-Doppel an und erreichte so das Viertelfinale. Gemeinsam mit Freundin Sarah Forsthuber, die sie vor nunmehr neun Jahren zum Sport gebracht hatte, schied sie in der Qualifikation aus. "Es gibt im Tischfußball so viele Kleinigkeiten, auf die man sich einstellen muss. Für mich wird dieser Sport eigentlich nie langweilig", betont die 25-jährige Salzburgerin.