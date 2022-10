Elfjähriges Toptalent bewies erneut starke Nerven

Salzburgs Tischtennisdamen feierten Überraschungssieg im Bundesligacup.

Das Experiment, ein Zweitligateam rund um seine besten Nachwuchsspielerinnen aufzubauen, hat sich für den UTTC bislang gelohnt. Schon in ihren ersten Ligaspielen haben die 13-jährige Julia Dür und die zwei Jahre jüngere Sophia Pichler gezeigt, dass sie den Mangel an Routine mit viel Einsatz und Talent wettmachen können. Nach sechs Runden ist die Salzburger Teenagertruppe in der 2. Tischtennis-Bundesliga noch ungeschlagen. Am Wochenende gaben sie gegen Kremsmünster, Oberpullendorf und Guntramsdorf nur ein einziges Match ab.

Dür erstmals geschlagen

Am Nationalfeiertag setzten die Salzburgerinnen ihre Siegesserie auch im Bundesligacup fort, obwohl sie als klare Außenseiterinnen ins Heimspiel gegen das Erstligateam von Wiener Neudorf gingen. Julia Dür, die in der Liga bislang all ihre Partien gewonnen hat, musste zwar zum Auftakt gegen Amelia Wiacek ihre erste Saisonniederlage einstecken, UTTC-Neuzugang Lena Promberger gelang mit einem 3:1 gegen Jennifer Henning aber der prompte Ausgleich. Die Schlüsselpartie um den Aufstieg in die nächste Cuprunde zwischen Sophia Pichler und Wiener Neudorfs Gabriella Kezai ging dann über die volle Distanz. Im Entscheidungssatz zeigte die elfjährige Salzburgerin aber die stärkeren Nerven und setzte sich mit 6:3 durch. Nachdem Promberger gegen Wiacek ohne Satzgewinn blieb, machte Dür mit einem souveränen 3:1 über Henning den 3:2-Überraschungssieg perfekt.