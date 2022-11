Erst im Schlager riss die Sensationsserie der jungen UTTC-Damen

Im Heimspiel gegen Graz setzte es für Julia Dür und Sophia Pichler die erste Saisonniederlage in der 2. Damen-Bundesliga.

Zwei Salzburger Nachwuchsspielerinnen mischen heuer die 2. Tischtennis-Bundesliga kräftig auf. Nach acht Siegen in Folge ging das junge UTTC-Damenteam am Sonntag sogar als ungeschlagener Tabellenführer ins Schlagerspiel im Sportzentrum Mitte gegen Graz. Zwar setzte es gegen die favorisierten Steirerinnen die erste Saisonniederlage, das konnte die Freude über das starke Heimdebüt der 13-jährigen Julia Dür und der noch zwei Jahre jüngeren Landestrainertochter Sophia Pichler aber kaum trüben.

Denn am Samstag hatten sie ihre Sensationsserie in ihrer Debütsaison in der 2. Liga noch mit zwei souveränen Siegen fortgesetzt. Erst wurde Kirchbichl 2 mit 6:0 von der Platte gefegt, dann auch noch Bruck/Mur 2 mit 4:2 abgefertigt. Besonders beeindruckend war dabei einmal mehr die Leistung von Dür. Die amtierende Landesmeisterin gab in ihren vier Matches keinen einzigen Satz ab. Auch Sophia Pichler zeigte ihr Ausnahmetalent. Im Auftaktmatch gewann sie ihre beiden Partien. Gegen Bruck musste sich die Elfjährige dann aber zwei Mal geschlagen geben, wobei sie gegen Heike Jauk eine 2:0-Satzführung aus der Hand gab.

"Für sie sind die Gegnerinnen manchmal noch eine Nummer zu groß, aber sie hat ein großes Kämpferherz", erklärt UTTC-Obmann Günther Höllbacher. Am Sonntag war auch das zu wenig. Zwar feierte Dür zum Auftakt ihren 16. Einzelsieg in Folge, doch im Duell mit der Ungarin Fanni Harasztovich kassierte auch sie ihre erste Saisonniederlage. UTTC-Neuzugang Lena Promberger ging in zwei umkämpften Spielen als Verliererin von der Platte. Pichler war zwei Mal ohne Chance. "Sie werden aus diesen Niederlagen lernen", ist sich Obmann Höllbacher sicher.