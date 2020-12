Nach 4:6 in Neusiedl aber gleich wieder auf die Siegerstraße zurückgekehrt − Kuchl musste sich zwei Mal geschlagen geben.

Nach acht Siegen in Serie hat sich die zweite Mannschaft des UTTC Salzburg am Freitag in der 2. Tischtennis-Bundesliga erstmals geschlagen geben müssen. Die von Routinier Zoltan Zoltan angeführten Youngsters unterlagen in Neusiedl mit 4:6.

Eine Klasse für sich war einmal mehr Legionär Zoltan, der vergangene Saison noch im Einser-Team des UTTC gespielt hatte. Der Ungar gewann seine drei Einzelpartien souverän. Einen Überraschungssieg feierte Florian Bichler, der Neusiedls Topspieler Kristian Szabo mit 3:2 niederrang. Mehr Siege wollten den UTTC-Teenagern aber nicht gelingen, auch nicht Florian Ebner im Doppel mit Mannschaftsführer Zoltan.

Einen Tag später kehrte der UTTC in Oberpullendorf wieder auf die Siegerstraße zurück. Zoltan baute seine Saisonbilanz mit drei weiteren gewonnenen Einzeln auf eindrucksvolle 26:0 Siege aus. Bichler feierte beim 6:4 zwei Zu-null-Siege. Ebner gewann ein Match ohne Satzverlust.

Zwei 1:6-Niederlagen für Kuchl

Ohne Chance war hingegen Kuchls Zweitligateam bei seinen beiden Auswärtsmatches im Burgenland. Am Freitag sorgte Johannes Maad beim 1:6 in Oberpullendorf für den Ehrenpunkt. Tags darauf verhinderte Johannes Schönleitner beim 1:6 in Neusiedl eine Zu-null-Niederlage.

Quelle: SN