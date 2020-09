Auch ohne ihre Toplegionäre haben sich Salzburgs Tischtennisteams beim großen "Bundesliga-Opening" stark präsentiert. Zusätzliche Bonuspunkte (einen gab's bereits fürs Antreten) waren für den UTTC wie für Kuchl dennoch außer Reichweite.

Auch beim Heimauftakt am Freitag (18.30 Uhr) gegen Stockerau muss der UTTC (noch) auf seinen Japaner Koyo Kanamitsu verzichten. "Mit ihm hätten wir vielleicht eine kleine Chance gehabt. So sind wir klarer Außenseiter", meint Obmann Günther Höllbacher. Angeführt wird Stockerau von Tischtennis-Legende Chen Weixing, der mit 48 Jahren mehr als doppelt so alt ist wie die UTTC-Talente Francisco Sanchi,Carlo Rossi und Michael Trink. "Nur wenn er mit der Fitness Probleme bekommt, haben sie gegen ihn eine kleine Chance", glaubt Höllbacher.

Als Favorit startet dagegen Kuchl am Samstag (16 Uhr) zu Hause gegen Sportklub/Flötzersteig ins untere Play-off, steht doch diesmal auch wieder Legionär Mate Moricz mit an der Platte. Für ihn fiel Neuzugang Adrian Dillon aus der Mannschaft. "Wir wollen gleich mit einem Sieg loslegen", erklärt Coach Attila Halmai.

Quelle: SN