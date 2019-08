Koyo Kanamitsu verstärkt das Salzburger Aufstiegstrio um Christian Luginger.

Der neue Bundesligaspieler des UTTC, Koyo Kanamitsu, stattete Salzburg am Freitag seinen ersten Besuch ab und wechselte dabei gleich ein paar Bälle mit seinen künftigen Teamkollegen. Gemeinsam mit dem Trio Christian Luginger, Zoltan Zoltan und Michael Trink, das Ende Mai den Aufstieg ins obere Play-off der 1. Tischtennis-Bundesliga fixiert hat, soll der 19-jährige Japaner den UTTC in der neuen Spielklasse etablieren.

"Ich wollte unbedingt in einer 1. Liga spielen", erklärt Kanamitsu, der letzte Saison noch für Bad Hamm in der 2. deutschen Liga angetreten ist. Wenn er nicht auf Heimaturlaub in Japan ist, trainiert er im Leistungszentrum Ochsenhausen. Den ersten Kontakt zu Salzburg hat Ex-Landestrainer Dmitrij Levenko (auf Bitten seines aktuellen Nachfolgers Michael Pichler) hergestellt. Dessen Sohn Andreas hat den Japaner mittlerweile als Nummer eins der U21-Weltrangliste abgelöst.