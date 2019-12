UTTC Salzburg erreichte am Sonntag gegen Oberwart ein 3:3.

Der UTTC Salzburg ist im oberen Bundesliga-Play-off auch nach dem siebten Spiel sieglos. Der Aufsteiger musste sich am Sonntag zu Hause gegen Schlusslicht Oberwart mit einem 3:3 zufriedengeben und bleibt damit weiterhin Vorletzter. "Mit dem Ergebnis können wir gut leben", betonte UTTC-Obmann Günther Höllbacher, der sich vor allem auf seinen Legionär Koyo Kanamitsu verlassen konnte. Der Japaner gewann seine beiden Einzelpartien und holte gemeinsam mit dem Ungarn Zoltan Zoltan im Doppel den dritten Punkt. Im Einzel musste sich Zoltan geschlagen geben, auch Christian Luginger konnte keinen Zähler beisteuern.

"Wir sind mit der Hinrunde nicht unzufrieden. Drei Remis in sieben Spielen sind in Ordnung. Mehr als der vorletzte Platz wird aber wohl nicht drinnen sein. Wir rechnen mit einem Play-Off gegen den Abstieg", erklärte Höllbacher, dessen Mannschaft nun bis Mitte Jänner Pause hat.

Im unteren Play-off musste der TTC Kuchl am Sonntag eine überraschende Niederlage hinnehmen. Die Tennengauer verloren in Kennelbach, das zuvor sechs Mal unentschieden spielte, mit 2:4. In der Tabelle verloren die Kuchler einen Platz und liegen nach der Hinrunde nun auf Platz drei.

Keine Punkte gab es am vergangenen Wochenende auch für die zweite Mannschaft des UTTC Salzburg. Die Mozartstädter unterlagen am Samstag gegen Flötzersteig mit 1:6, einen Tag später musste man sich am Sonntag der SG Mariahilf/Langenzersdorf mit 3:6 geschlagen geben.