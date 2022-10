Kuchl bezwingt den UTTC im Derby überraschend mit 4:1

Tennengauer feierten ersten Saisonsieg. UTTC verpatzte seinen Liga-Auftakt.

Der TTC Kuchl hat am Samstag das Salzburger Derby in der 1. Tischtennis-Bundesliga für sich entschieden. Die frisch ins obere Play-off aufgestiegenen Tennengauer feierten gegen den favorisierten UTTC Salzburg einen überraschenden 4:1-Heimsieg. Während Kuchl damit seine ersten Punkte in der obersten Spielklasse einstrich, hofft der Club aus der Landeshauptstadt am Sonntag beim Heimauftakt gegen Kennelbach auf eine deutliche Leistungssteigerung.

Das Duell der beiden Salzburger Clubs bot von Beginn an viel Spannung und hochkarätige Ballwechsel. Kuchls Istvan Molnar besiegte in einem dramatischen Auftaktmatch Francisco Sanchi im Sudden Death mit 6:4. Adrian Dillon gab gegen UTTC-Toplegionäre Koyo Kanamitsu nur einen Satz ab. Das Match von Tilen Cvetko gegen Michael Trink ging dann wieder über die volle Distanz, nach Abwehr mehrerer Matchbälle setzte sich der Kuchler im Entscheidungssatz klar mit 6:1 durch.

Bessere Nerven zeigte Trink im Doppel, wo er an der Seite von Kanamitsu im Sudden Death mit 6:2 über Cvetko/Molnar triumphierte und damit auf 1:3 verkürzte. Die Entscheidung fiel dann zwischen Molnar und Kanamitsu. Kuchls Legionär ließ dem Japaner nur den ersten Satz und verwandelte schließlich den Matchball zum 4:1-Sieg.