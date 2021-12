Tennengauer setzten sich in Kufstein souverän durch. Am Sonntag wollen sie im Heimspiel gegen Mauthausen nachlegen.

Der TTC Kuchl ist stark in das letzte Wochenende vor der Winterpause in unteren Play-off der 1. Tischtennis-Bundesliga gestartet. Die Tennengauer fertigten Kufstein auswärts mit 4:0 ab und gaben dabei lediglich in einer Partie Sätze ab.

Adrian Dillon, der sich unter Woche bei der WTT-Feeder-Serie in Düsseldorf warmgespielt hatte, setzte gleich im Auftakteinzel gegen Viktor Ferencz ein erstes Zeichen. Der Kuchler ließ dem Ungarn nicht einmal einen Satzgewinn. Mate Morics setzte nahtlos fort und schoss im Anschluss Konstantin Widauer ebenfalls mit 3:0 vom Tisch. Thomas Ziller hatte gegen Lorenz Pürstinger dann weitaus mehr zu kämpfen. Die Parte wogte hin und her, ehe der Kuchler den Entscheidungssatz mit 11:4 für sich entscheiden konnte. Im Doppel mit Morics lief dann auch bei ihm alles glatt. Mit einem 3:0-Sieg gegen Pürstinger/Widauer fixierten die Kuchler den Zu-null-Sieg.

Am Sonntag (11 Uhr) wollen die Tennengauer im Heimspiel gegen Mauthausen nachlegen und damit die Spielserie im Dezember ohne Niederlage abschließen.