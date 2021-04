Thomas Ziller und Mate Moricz führten die Tennengauer zu einem 4:1-Heimerfolg.

Schon vor dem letzten Heimspiel am Samstag stand fest, dass der TTC Kuchl den Grunddurchgang des unteren Play-offs der 1. Tischtennis-Bundesliga auf Rang drei beenden wird. Die Tennengauer zeigten sich gegen Feldkirchen dennoch hoch motiviert und in großer Spiellaune und fertigten die Gäste mit 4:1 ab.

Mate Moricz eröffnete das Duell einmal mehr mit einem souveränen Sieg. Adrian Dillon konnte leider nicht nachlegen, dafür fegte Thomas Ziller nach verlorenem ersten Satz Feldkirchens Tobias Siwetz mit 12:10, 11:1, 11:5 vom Tisch.

Im hart umkämpften Doppel hatten Ziller und Moricz im finalen Satz die besseren Nerven und setzten sich mit 11:4 durch. Danach musste Kuchls ungarischer Legionär gleich noch einmal über die volle Distanz gehen, im Entscheidungssatz hatte er mit 11:5 erneut das bessere Ende auf seiner Seite.

UTTC nach Heimsieg voll auf Halbfinalkurs

Stark präsentiert hat sich auch der UTTC im Heimmatch am Freitag. Die Salzburger setzten sich gegen Linz ebenfalls mit 4:1 durch und machten damit im oberen Play-off einen weiteren wichtigen Schritt Richtung Halbfinale. Zwar verlor Koyo Kanamitsu gleich zum Auftakt das Topduell gegen Lubomir Pistej in vier Sätzen, danach dominierten aber die Hausherren klar. Carlo Rossi und Francisco Sanchi brachten Salzburg mit 3:0-Siegen in Front. Rossi gewann dann auch noch das Doppel mit Kanamitsu ohne Satzverlust, und der Japaner machte mit einem weiteren Zu-null-Sieg alles klar.

Während für die Kuchler der Grunddurchgang bereits beendet ist, hat der viertplatzierte UTTC noch zwei Partien vor der Brust. Am Sonntag geht es nach Baden, eine Woche später gastiert noch Oberwart in Salzburg.