Tennengauer unterlagen im Bundesliga-Heimspiel mit 2:4.

Im Spitzenspiel des unteren Play-offs der 1. Tischtennis-Bundesliga musste sich der TTC Kuchl Tabellenführer Mauthausen mit 2:4 geschlagen geben. Für die Tennengauer wäre aber in der eigenen Halle durchaus mehr drinnen gewesen. Mate Morics gewann sein Auftaktspiel gegen Bernhard Kinz-Presslmayer souverän in drei Sätzen. Nach Thomas Zillers 1:3-Niederlage gegen Martin Leonhartsberger brachte Adrian Dillon die Tennengauer mit einem 3:1-Erfolg über Simon Oberfichtner erneut in Führung. Im Doppel verpassten Morics und Dillon die Chance, mit einem Sieg gegen ihre beiden Einzelgegner weiter nachzulegen.

Den ersten Satz verloren sie mit 13:15, im zweiten setzten sie sich souverän mit 11:7 durch. Danach behielten zwei Mal die Mauthausener mit 11:9 die Oberhand und schafften damit den Ausgleich. Noch härter umkämpft war das folgende Einzel zwischen Morics und Leonhartsberger. Die ersten beiden Sätze konnte der Kuchler noch mit 11:8 und 14:12 für sich entscheiden, doch Leonhartsberger schlug mit 11:9, 11:8, 11:7 zurück. Damit hatte Ziller im letzten Match nur noch die Möglichkeit, ein Remis zu retten. Gegen Mauthausens Topspieler Presslmayer gelang ihm aber letztlich nur ein Satzgewinn.