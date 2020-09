Angeführt von Legionär Mate Moricz setzten sich die Tennengauer in ihrem ersten Saison-Heimspiel in der 1. Bundesliga souverän mit 4:1 durch.

Beim "Bundesliga Opening" vor einer Woche in Liefering hatte die Kuchler Erstligatruppe auch ohne ihren Legionär gute Figur gemacht. Zum Heimauftakt im unteren Play-off gegen Sportklub/Flötzersteig führte Mate Moricz die Tennengauer zu einem souveränen 4:1-Sieg.

Moricz war nicht zu schlagen

Der Ungar, der den jungen Neuzugang Adrian Dillon aus der Aufstellung verdrängte, gewann seine beiden Einzel. In seinem ersten Spiel fegte er Wolfgang Päuerl nach einem Blitzstart glatt mit 11:2, 11:9, 11:8 vom Tisch. Im finalen Match gegen Anton Kutis gab er eine Zweisatzführung aus der Hand, fing sich aber rechtzeitig wieder und fixierte mit einem 11:4 im Entscheidungssatz den 4:1-Erfolg für Kuchl. Zuvor hatte Moricz bereits an der Seite von Thomas Ziller das Doppel gewonnen. Über einen Sieg im Einzel durfte sich auch Lukas Seidl freuen, der Kutis im Auftaktmatch in fünf Sätzen niederrang.

