Der TTC Kuchl feierte am Samstag mit einem 4:1 in Ebensee seinen zweiten Sieg in der noch jungen Bundesliga-Saison. Am Sonntag geht es im Intercup gegen das französische Team Charenton um den Einzug in die Elite League.

SN/krugfoto/Krug Daniel sen. Mate Moricz und Thomas Ziller gewannen in der Bundesliga ihre Einzel und mussten sich nur im Doppel geschlagen geben.