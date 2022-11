Kuchl will nach Cup-Niederlage schnell Revanche nehmen

Tennengauer verloren im Cup gegen Baden mit 1:3. Am Sonntag wollen sie die Niederösterreicher mit etwas mehr Glück in der Bundesliga besiegen.

Der TTC Kuchl hat am Samstag das erste Duell mit Baden verloren. Die Tennengauer mussten sich zu Hause im Tischtennis-Cup, der nun in Einzeln ausgetragen wird, mit 1:3 geschlagen geben. Schon am Sonntag treten die Niederösterreicher wieder in Kuchl an. Im Bundesligaduell wollen die Salzburger auch ihren "Doppelfluch" besiegen.

Dillon verlor Schlüsselpartie

Das Cupmatch startete für die Gastgeber perfekt. Istvan Molnar fegte Badens Arya Amiri ohne Satzverlust von der Platte. Weniger gut lief es für Mate Moricz bei seinem Comeback nach einmonatiger Krankheitspause. Zwar gewann der Kuchler den ersten Satz locker mit 11:2, danach drehte aber Eric Glod auf und setzte sich letztlich mit 3:1 durch. Das Schlüsselmatch war das Duell Adrian Dillon gegen Patrik Juhasz. Der Kuchler führte bereits mit 2:1 in Sätzen, musste dann aber in den Entscheidungssatz, der mit dem engstmöglichen Ergebnis von 6:5 an Baden ging. Damit lag es an Molnar das vorzeitige Cup-Aus zu verhindern. Der Kuchler musste sich aber in vier Sätzen geschlagen geben.

Molnar/Cvetko noch ohne Sieg

Am Sonntag (15 Uhr) soll nun die Revanche in der Bundesliga gelingen und dabei endlich der "Doppelfluch" besiegt werden. Denn seit dem Aufstieg ins obere Play-off der höchsten Spielklasse hat Kuchl noch kein Doppel gewinnen können. Zwei Mal waren Molnar mit Partner Tilen Cvetko schon knapp dran und musste sich erst im fünften Satz geschlagen geben.