Gegen Biesenfeld, das nur mit zwei Spielern angetreten war, reichten dem TTC Kuchl am Samstag neun gewonnene Sätze, um einen 4:1-Heimerfolg zu feiern.

Der TTC Kuchl ist nach zwei knappen Niederlagen wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt und hat mit einem 4:1-Heimsieg gegen Biesenfeld (zumindest bis Sonntag) die Tabellenführung im Unteren Play-off der 1. Bundesliga übernommen. Kurios: Die Hausherren führten schon vor dem ersten Ballwechsel mit 1:0. Weil Nachzügler Biesenfeld nur mit zwei Spielern (und ohne Trainer) angereist war, siegte Kuchls Nummer eins, Balazs Fixl, kampflos. Dass Mate Moricz im Auftaktspiel mit einem 3:0-Erfolg gegen Biesenfelds Topspieler Simon Oberfichtner gleich nachlegen konnte, war schon so etwas wie die Vorentscheidung.

"Hätte Mate verloren, wäre ein 3:3 sicher möglich gewesen. Er hat aber großartig gespielt", lobt Obmann Hannes Wimmer den ungarischen Legionär, der trotz Schwächephasen nie Zweifel über den Gewinner in diesem Duell aufkommen ließ und nach etwas mehr als einer Viertelstunde auf 2:0 stellte. Mehr Spannung bot das Spiel zwischen Lokalmatador Thomas Ziller und Michael Binder, das der Biesenfelder in drei umkämpften Sätzen für sich entscheiden konnte. Ziller fand zu selten zu seinem Spiel, bewies aber Kampfgeist. Während Kuchls Youngster insgesamt fünf Satzbälle abwehren konnte, vergab er im ersten und dritten Durchgang jeweils zwei Chancen auf den Satzgewinn.

Im Doppel mit Moricz betrieb Ziller, der nach dem verlorenen Einzel enttäuscht seinen Schläger zu Boden geschleudert hatte, Wiedergutmachung. Die Kuchler setzten sich ohne Satzverlust durch und fixierten damit vorzeitig den Heimsieg, denn das sechste Duell wäre wieder kampflos an die Gastgeber gegangen. Dazu musste es nicht kommen, weil Fixl bei seinem ersten und einzigen Auftritt Oberfichtner 3:1 bezwang. "Ein guter Heim-Abschluss", freut sich Wimmer, dessen Erfolgsteam im letzten Duell der Hinrunde Mitte Dezember auswärts Kennelbach fordert.

Schon jetzt ist klar: Der Kurs Richtung Halbfinale, in das die zweit- und drittplatzierten Clubs einziehen, und Aufstieg in das Obere Play-off der 1. Bundesliga stimmt. "Es schaut gut aus", weiß auch Wimmer, dessen Verein nicht nur mit dem Toptrio Erfolge feiert. Am Freitag fixierte Kuchl 2 mit dem elften Sieg im elften Spiel den Herbstmeistertitel in der Landesliga. Wie Kuchls dritte Mannschaft, die derzeit an der fünften Stelle liegt, spielt man im Frühjahr um den Titel in der Salzburger Liga. Den Aufstieg in die Landesliga hat zudem Kuchls viertes Team geschafft, das als Vierter nicht mehr aus den Top 6 zu verdrängen ist.

