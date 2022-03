Tennengauer rangen Mauthausen Remis ab und siegten bei Biesenfeld.

Der Jubel über den 4:1-Sieg am Sonntag bei Biesenfeld war beim TTC Kuchl größer als üblich. Da die Tennengauer tags zuvor Mauthausen ein 3:3-Remis abgerungen hatten, fixierten sie damit vorzeitig Platz zwei im unteren Play-off der 1. Tischtennis-Bundesliga und spielen nun um den Aufstieg in die höchste Spielklasse. "Das war einfach eine super Leistung der gesamten Mannschaft", freute sich Coach Attila Halmai. "Jetzt können wir am Montag zu Hause gegen Kufstein ohne Druck antreten und danach ein bisschen feiern."

Beim Remis gegen Mauthausen lagen die Kuchler bereits mit 0:2 und 1:3 zurück. Thomas Ziller, Mate Moricz und Adrian Dillon behielten jedoch die Nerven. In Biesenfeld verlor nur Ziller sein Einzel, im Doppel überzeugte er aber an der Seite von Dillon.

Im unteren Play-off der 2. Bundesliga musste sich hingegen Kuchls Nachwuchs (ohne Halmai) zu Hause St. Veit/Hainfeld und in Gratwein geschlagen geben und bangt um den Klassenerhalt. Die zweite Mannschaft des UTTC Salzburg setzte sich gegen dieselben Teams durch und benötigt nur mehr einen Sieg, um in der 2. Liga zu bleiben.