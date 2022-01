Nur Einser-Coach Attila Halmai und Jan Nemeth punkteten bei 3:6-Niederlage gegen Kapfenberg.

Ohne echte Siegchance war der TTC Kuchl am Samstag in der 2. Tischtennis-Bundesliga. Die Tennengauer mussten sich trotz Unterstützung von Attila Halmai zu Hause Kapfenberg mit 3:6 geschlagen geben. Der Coach der Erstligamannschaft, deren Match wegen eines Coronafalls beim Gegner verschoben werden musste, konnte zumindest zwei Matches gewinnen. Gegen Kapfenbergs Patrick Peitler war aber auch Halmai mit 0:3 chancenlos. Jan Nemeth sorgte mit einem 3:1-Sieg über Michael Galitschitsch für Kuchls dritten Punkt. Johannes Schönleitner gelang hingegen in drei Matches nur ein einziger Satzgewinn.

Am Sonntag (10 Uhr) will es Kuchl II im Heimspiel gegen Leoben besser machen. Das zweite Team des UTTC Salzburg pausierte am Samstag, da Gegner Oberpullendorf wegen Personalmangels nicht antreten konnte. Zumindest wurde die Partie mit 6:0 für Salzburg strafverifiziert. Am Sonntag (10 Uhr) treffen die Nonntaler zu Hause auf Neusiedl am See.