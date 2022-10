Mit Selina Leitner blieb Kuchl im Intercup ohne Satzverlust

Tennengauer fertigen zum Auftakt Ebersdorf mit 7:0 ab.

Es war ein ungleiches Duell, dass sich den Zuschauern am Samstag in Kuchl in der 1. Runde des Tischtennis-Intercups bot. Die Gäste aus Ebersdorf, die normalerweise in der deutschen Kreisliga spielen, waren den Tennengauern in allen Belangen unterlegen und gewannen bei der 0:7-Niederlage keinen einzigen Satz.

Kuchl setzte neben Adrian Dillon und dem neuen Legionär Istvan Molnar zum ersten Mal eine Dame ein. Selina Leitner trat zwei Mal im Einzel und gemeinsam mit Dillon im Doppel an. Nach leichten Problemen im ersten Match, in dem der stärkste Spieler der Ostdeutschen zumindest zwei Sätze halbwegs offen gestalten konnte, kam sie nie mehr in Gefahr, auch nur einen Satz zu verlieren. Im letzten Einzel, mit dem Leitner den 7:0-Sieg fixierte, gab sie dann lediglich neun Punkte ab. Dillon gewann einen Satz sogar zu null.

"Wir haben gewusst, dass das nicht der stärkste Gegner ist. Attila Halmai hat sie schon gekannt. Deshalb haben wir auch Mate Moricz gar nicht erst anreisen lassen und lieber Selina die Chance gegeben", erklärt Kuchls Obmann Hannes Wimmer.