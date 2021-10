Der Ungar gewann beim 4:1-Erfolg seine beiden Einzel und im Doppel mit Thomas Ziller.

Ein verspätetes Hochzeitsgeschenk machten die Spieler des TTC Kuchl ihrem Coach Attila Halmai am Samstag im unteren Play-off der 1. Tischtennis-Bundesliga. Eine Woche nach der Vermählung des Ungarn mit seiner Edit am Plattensee feierten die Tennengauer das wegen der Feierlichkeiten um eine Woche verschobene Auswärtsmatch gegen Feldkirchen souverän mit 4:1 und schrieben damit erstmals in dieser Saison voll an.

Zwar verlor Adrian Dillon das Auftaktmatch gegen Gregor Zafostnik mit 1:3, danach waren die Kuchler aber nicht mehr zu schlagen. Halmais Landsmann Mate Moricz sorgte mit einem 3:2-Erfolg über Tobias Siwetz für den Ausgleich. Thomas Ziller legte mit einem 3:1 gegen Tobias Scherer nach. Im Doppel ließen die beiden Kuchler ihren Gegnern nur einen Satz. So konnte Moricz mit seinem dritten Sieg im Match gegen Feldkirchen den 4:1-Sieg besiegeln.