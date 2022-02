Neuzugang Yoshiyama darf nach dem unglücklichen Ende seiner ersten Europa-Reise nicht mehr nach Salzburg. Neuer Japaner feiert sein Debüt.

Nach dem Abgang von Carlo Rossi Ende der vergangenen Bundesligasaison hatte der UTTC Salzburg im Sommer rasch reagiert und mit Ryoichi Yoshiyama einen weiteren hochtalentierten Nachwuchsspieler verpflichtet. Die Verpflichtung des jungen Japaners stand allerdings von Beginn an unter keinem guten Stern.

In den ersten Runden mussten die Salzburger auf den 17-Jährigen verzichten, da seine Eltern ihn aufgrund der Coronapandemie nicht ohne entsprechende Impfung ins Ausland reisen lassen wollten. So konnte Yoshiyama erst Ende November sein Debüt für den UTTC feiern, wobei ihm in vier Spielen immerhin zwei Siege gelangen.

Seine allererste Reise nach Europa endete jedoch unglücklich. Bei seiner Rückkehr nach Japan musste er gleich in einem Hotel in Coronaquarantäne. Sehr zum Ärger seiner Eltern, die daraufhin beschlossen, ihren Sohn vorerst gar nicht mehr nach Europa reisen zu lassen.

"Wir haben schon gewusst, dass es bei Ryoichi wegen der Coronapandemie kritisch werden könnte. Leider hat sich das bewahrheitet", erklärt UTTC-Obmann Günther Höllbacher. Deshalb war der Club aber auch nicht gänzlich unvorbereitet und hatte mit Takuto Izumo rasch einen Ersatz bei der Hand.

"Koyo kennt sehr viele Spieler in seiner Altersklasse und hat ihn uns empfohlen", verweist Höllbacher auf die Mithilfe von Legionär Koyo Kanamitsu. "In den ersten Trainings hat er bereits einen exzellenten Eindruck hinterlassen. Es ist toll zu sehen, welche Kämpfe sich die beiden liefern", betont der UTTC-Obmann.

Diese Stärke soll der 22-jährige Neuzugang am Sonntag auch in Kapfenberg zeigen. "Ich bin mir sicher, dass er in unserer Liga für Furore sorgen wird. Mit ihm sind wir wohl noch stärker als mit Ryoichi", glaubt Höllbacher. Sein Heimdebüt soll der Japaner dann eine Woche später gegen Baden feiern. "Ziel ist es, unter den Top 3 zu bleiben", sagt der Obmann.