Salzburger Talente zu Hause nur von Wr. Neudorf gestoppt

Junges Damenteam gewann bei Heimrunde gegen Voitsberg und Linz-Froschberg.

Salzburgs Tischtennistalente mischen weiterhin die 2. Damen-Bundesliga auf. Die UTTC-Mädels feierten am Samstag vor eigenem Publikum zwei Siege und mussten sich nur Wr. Neudorf geschlagen geben. In der Tabelle liegen sie punktgleich mit dem zweiten Team von Linz-Froschberg auf Rang zwei.

Den Tabellenführer hatten sie gleich zum Auftakt der Heimrunde im Sportzentrum Mitte zum Gegner. Lena Promberger gab gegen die Oberösterreicherinnen in in ihren beiden Matches keinen einzigen Satz ab und Julia Dür ging ebenfalls zwei Mal als Siegerin vom Tisch. So setzten sich die Salzburgerinnen trotz zweier Niederlagen von Sophia Pichler mit 4:2 durch. Beim anschließenden 5:1-Erfolg über Voitsberg schrieben dann neben Promberger und Dür auch Pichler und Vanessa Tang an.

Über die volle Distanz ging schließlich das Match gegen das Zweitligateam von Wr. Neudorf. Während Promberger in ihren Duellen diesmal glück- und erfolglos blieb, legte Tang zwei weitere Sieg nach. Zudem gab Julia Dür gegen Julia Fuchs nicht einmal einen Satz ab. Im entscheidenden Doppel mit Promberger musste sich die 13-Jährige aber dann in vier Sätzen geschlagen geben, womit auch das Match gegen Wr. Neudorf mit 3:4 verloren ging.