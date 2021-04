Talente aus Kuchl und Salzburg mussten sich nur den Junioren aus Oberösterreich geschlagen geben.

Salzburg Tischtennis-Talente haben sich bei der U21-ÖM in Kapfenberg überraschend Silber gesichert. Das von Landestrainer Michael Pichler und Kuchl-Coach Attila Halmai betreute Team zog als Zweiter seiner Vorrundengruppe ins Semifinale ein. Dort wartete mit Niederösterreich ein enorm starker Gegner, von dem sich die Kuchler Bundesligaspieler Thomas Ziller und Adrian Dillon aber ebenso wenig einschüchtern ließen wie UTTC-Talent Florian Bichler. Alle drei Spieler feierten einen Einzelsieg, zudem setzten sich Ziller und Dillon im Doppel durch.

So stieg Salzburg mit einem 4:2-Erfolg ins große Finale gegen Oberösterreich auf, gegen das man schon in der Gruppenphase mit 0:4 den Kürzeren gezogen hatte. Auch in der zweiten Begegnung erwiesen sich die Oberösterreicher als zu stark. Erneut gingen allen Einzel verloren, Ziller und Dillon gelang im Doppel zumindest der Ehrenpunkt.