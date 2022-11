TTC Kuchl hat gegen Baden gleich zwei Versuche

Mit dem 4:1-Heimsieg über den Lokalrivalen UTTC Salzburg haben die Tischtennis-Herren des TTC Kuchl in ihrer Debütsaison im oberen Play-off der 1. Bundesliga bereits einmal voll angeschrieben. Und auch im Cup sind sie nach dem 3:0-Auftakterfolg über Ebensee noch im Titelrennen. Ein Wermutstropfen ist allerdings die Bilanz im Doppel. Denn bislang ist das Duo Istvan Molnar/Tilen Cvetko in all seinen Partien als Verlierer vom Tisch gegangen.

"Das ist unglücklich für sie gelaufen. Zwei Mal ist das Match in den Entscheidungssatz gegangen und beide Mal hatten wir dort leider die schlechtere Aufstellung", erklärt Kuchls Coach Attila Halmai. Keine Sorge deswegen muss er sich am Samstag (18 Uhr) im Heimmatch gegen Baden machen, werden doch im Cup nur Einzel ausgetragen. Tags darauf (15) sind die Niederösterreicher erneut in Kuchl zu Gast. Dabei hoffen Molnar/Cvetko auf ihren ersten gemeinsamen Sieg in der Bundesliga. "Könnte ich es mir aussuchen, würde ich lieber am Sonntag gewinnen. Denn in der Bundesliga brauchen wir jeden Punkt", sagt Coach Halmai.