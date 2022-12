UTTC-Asse haben nach "Marathon" zwei Finale im Visier

Der UTTC Salzburg ist zurück in alter Stärke. Nachdem Koyo Kanamitsu und Co. am Samstag mit einem 3:1-Erfolg über Kennelbach ins Cup-Halbfinale eingezogen waren, sicherten sie sich tags darauf in Baden einen wichtigen Sieg in der Bundesliga. Beim 4:2 gegen die Niederösterreicher, die auch im Duell um den Einzug ins Cup-Endspiel warten werden, glänzten vor allem Kanamitsu und Francisco Sanchi mit jeweils zwei Siegen. Michael Trink unterlag wie das Doppel. "Es war ein vierstündiger Marathon auf Messers Schneide. Unsere Legionäre haben uns herausgerissen", sagt Obmann Günther Höllbacher. Nach dem dritten Saisonsieg liegt sein Team, das schwach in den Herbst gestartet war, auf dem vierten Platz und damit auf Halbfinalkurs. "Wir sind in der Bundesliga wieder voll im Plan und guter Dinge, es ins Cup-Finale zu schaffen", sagt Höllbacher. Seine Zuversicht nährt, dass Kanamitsu erhalten bleibt und im Frühjahr auch dessen japanischer Landsmann Ryoichi Yoshiyama zum Einsatz kommen soll.