UTTC-Damen gehen ungeschlagen ins Spitzenspiel

Junge Salzburgerinnen gewannen am ersten Tag der Zweitliga-Sammelrunde in eigener Halle beide Matches souverän.

Die Damen des UTTC haben am Samstag weiteres Selbstvertrauen für das am Sonntag anstehende Spitzenspiel der 2. Tischtennis-Bundesliga getankt. Die Salzburgerinnen fegten zum Auftakt der Sammelrunde im Sportzentrum Mitte Kirchbichl 2 mit 6:0 von der Platte und setzten sich danach gegen Bruck/Mur 2 mit 4:2 durch. Damit sind sie in ihrer Debütsaison in der zweithöchsten heimischen Liga weiterhin ungeschlagen.

Dür weiter nicht zu schlagen

In Topform präsentierte sich einmal mehr Julia Dür. Die 13-Jährige gab in ihren vier Matches keinen einzigen Satz ab und feierte damit ihre Saisonsiege 14 und 15 Siegen bei keiner Niederlage. Sophia Pichler gewann ihre beiden Partien gegen Kirchbichl. Im Match gegen Bruck musste sich die Elfjährige dann aber zwei Mal geschlagen geben, wobei sie gegen Heike Jauk eine 2:0-Satzführung aus der Hand gab. Teamroutinier Lena Promberger ging wie Dür vier Mal als Siegerin vom Tisch.

Grazerinnen erstmals geschlagen

Die bislang größte Bewährungsprobe steht dem jungen UTTC-Team am Sonntag (9 Uhr) bevor, wenn es im dritten Akt der Heimrunde gegen Graz geht. Die Steirerinnen haben zum Auftakt der Sammelrunde Bruck mit 5:1 besiegt, mussten sich im Anschluss aber Linz-Froschberg 2 mit 3:4 geschlagen geben. Es war die erste Niederlage für Graz in der laufenden Saison, wobei auch ihre beiden bislang ungeschlagenen Spielerinnen Fanni Harasztovich und Mariia Lytvyn erstmals als Verliererinnen vom Tisch gingen.