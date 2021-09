Salzburger und Kuchler hoffen auf Bonuspunkte.

Mehr als 200 Tischtennisspieler treffen am Wochenende im Sportzentrum Nord in Liefering beim großen Eröffnungsturnier der Bundesliga aufeinander. Als amtierender Vizemeister rechnet sich der UTTC Chancen auf Bonuspunkte aus, die für die Plätze eins bis drei vergeben werden. Allerdings fehlen den Salzburgern wie schon beim Ligaauftakt vor einer Woche beide japanischen Legionäre. "Unser Ziel ist trotzdem der Einzug ins Viertelfinale", erklärt Obmann Günther Höllbacher. Wie der UTTC tritt auch der TTC Kuchl beim Heimturnier mit zwei Mannschaften an.