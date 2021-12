Nach dem 4:1-Erfolg am Freitagabend in Linz empfängt der Vizemeister aus Salzburg am Sonntag den ungeschlagenen Tabellenführer Wels.

SN/gepa pictures/ christian moser Koyo Kanamitsu führte den UTTC auch gegen Linz zum Sieg.

Die "Woche der Wahrheit" im oberen Play-off der 1. Tischtennis-Bundesliga mit drei Spielen binnen sechs Tagen ist für den UTTC Salzburg bislang ganz nach Wunsch verlaufen. Dem 4:2-Erfolg am Dienstag in Stockerau ließ der Vizemeister am Freitagabend einen 4:1-Auswärtssieg gegen Linz folgen. Damit geht der UTTC als Tabellendritter in dem Heimschlager am Sonntag (15 Uhr) gegen den bislang ungeschlagenen Meisterschaftsfavoriten Wels. Die Salzburger starteten eindrucksvoll in das live auf ORF Sport + übertragene Match. Gleich zum Auftakt fegte der 17-jährige Japaner Ryoichi Yoshiyama die Linzer Nummer eins, den Koreaner Taehyun Kim, in vier Sätzen vom Tisch. Der zweite japanische Legionär des UTTC, Koyo Kanamitsu, gab daraufhin gar keinen Satz ab. Auch Francisco Sanchi hatte gegen Patrik Juhasz bereits einen 3:0-Sieg vor Augen, gab aber noch zwei Sätze ab, bevor er auf 3:0 für Salzburg stellte. Ähnlich verlief das Doppel von Kanamitsu und Sanchi gegen Juhasz/Kim. Das UTTC-Duo sah nach zwei gewonnen Sätzen bereits wie der sichere Sieger aus, verlor dann aber ein wenig den Faden und verlor noch überraschend mit 2:3. Mehr als den Ehrenpunkt ließ Salzburg jedoch nicht zu. Im Einzel gegen Kim dominierte Kanamitsu klar den Großteil des Spiels und setzte sich schließlich mit 3:1 durch. Am Sonntag wollen die Salzburger nun gegen Tabellenführer Wels ihre Erfolgsserie fortsetzen und die "Woche der Wahrheit" möglichst mit weißer Weste abschließen.