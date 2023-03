UTTC Salzburg feiert Arbeitssieg, Kuchl steht vor Abstieg

Während Koyo Kanamitsu und Co. das Halbfinale der Tischtennis-Bundesliga im Visier haben, brauchen die Tennengauer ein Wunder im Kampf um den Klassenerhalt.

Der UTTC Salzburg ist wieder auf Kurs Richtung Halbfinale der 1. Tischtennis-Bundesliga. Nach der bitteren Pleite gegen Linz feierten Koyo Kanamitsu und Co. einen hart erkämpften 4:2-Erfolg beim Vorletzten Kennelbach. Nachdem Ryoichi Yoshiyama Simon Pfeffer in vier Sätzen unterlegen war, stand auch Kanaitsu knapp vor einer Niederlage. Der Japaner setzte sich nach einem 0:2-Satzrückstand und einem abgewehrten Matchball noch gegen Miroslav Sklensky durch. Zwei Zähler von Francisco Sanchi im Einzel und im Doppel mit Kanamitsu brachten den Cup-Vize auf die Siegerstraße. Pfeffer verkürzte nach 0:2-Satz- und 1:4-Rückstand im Decider mit 6:5 gegen Kanamitsu, aber Yoshiyama sorgte mit einem 3:1 gegen Sklensky für den 4:2-Endstand. Salzburg liegt an der vierten Stelle.

Kuchl steht vor dem Abstieg

Lokalrivale TTC Kuchl hat indes die wohl letzte Chance auf den Klassenerhalt vergeben. Baden stieß das Schlusslicht mit dem 4:0-Sieg praktisch zurück ins untere Play-off der 1. Bundesliga. Vorentscheidend war dabei der 3:2-Erfolg von Dastan Kenzhigulov, der gegen Tilen Cvetko einen Matchball abzuwehren hatte. Nach dem klaren 3:0-Auftaktsieg von Eric Glod gegen Adrian Dillon stand es damit 2:0 für die Niederösterreicher. Patrik Juhasz im Einzel und im Doppel mit Eric Glod sorgte für die restlichen Zähler zum wichtigen Sieg im Kellerduell. Am Sonntag (15 Uhr) empfangen die Kuchler den Tabellenzweiten Wiener Neustadt als klare Außenseiter.