UTTC Salzburg greift heuer an vielen Fronten an

Herrenteam hat Meistertitel im Visier. Junge Damen spielen 2. Bundesliga.

In den ersten beiden Jahren sind die Tischtennis-Herren des UTTC in der 1. Bundesliga auf den Plätzen zwei und drei gelandet. Entsprechend hoch sind die Ambitionen der Salzburger für die neue Saison. "Wir wollen heuer Meister werden. Denn wer sich keine ehrgeizigen Ziele setzt, hat kein echtes Ziel", erklärt Obmann Günther Höllbacher. "Die Top 4 sind sicher realistisch und wenn man in den Play-offs steht, kann alles passieren", pflichtet ihm Michael Trink bei. Der junge Oberösterreicher, der seit 2013 für den UTTC spielt, ist heuer die klare Nummer drei in der Bundesligamannschaft hinter den Legionären Koyo Kanamitsu und Francisco Sanchi. "Dass ich endlich einen Fixplatz im Team habe, freut mich natürlich sehr. Dem will ich nun auch gerecht werden", betont Trink.

Während der UTTC bei den Erstliga-Herren auf bewährte Kräfte setzt, bekommen bei den Damen die ganz jungen Talente eine Chance. So wurde um die zwölfjährige Julia Dür und die zwei Jahre jüngere Landestrainertochter Sophia Pichler ein Team gebastelt, das heuer in der 2. Bundesliga debütiert. "Wir wollen ihnen die Chance geben, sich so gut wie möglich weiterzuentwickeln", erläutert der sportliche Leiter Walter Windischbauer, der das junge Damenteam gemeinsam mit Trink betreuen wird. Der männliche UTTC-Nachwuchs spielt schon länger in der 2. Liga. Sein Ziel ist heuer der Aufstieg ins obere Play-off.