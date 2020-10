Mit einem 4:0-Heimsieg über Baden stieß Salzburg unter die Top 4 vor.

Salzburgs Tischtennisclubs haben am Wochenende in der 1. Bundesliga mit wichtigen Siegen aufgezeigt. Der UTTC Salzburg fertigte im oberen Play-off die Gäste aus Baden mit 4:0 ab und liegt nun bereits auf dem vierten Tabellenrang. Der TTC Kuchl gewann sein (coronabedingt verlegtes) "Heimspiel" in Übelbach mit 4:2 und ist damit das bislang zweiterfolgreichste Team im unteren Play-off.

Nur insgesamt zwei Sätze gab der UTTC im Heimmatch gegen den Badener AC ab. Koyo Kanamitsu feierte im Einzel wie im Doppel mit Carlo Rossi Zu-null-Siege. Francisco Sanchi zwang Topmann Narayan Kapolnek in vier Sätzen in die Knie. "Er ist wirklich toll in Fahrt gekommen. Stark war aber auch Kanamitsu, der Routinier Dmitrij Levenko keine Chance gelassen hat", meint Obmann Günther Höllbacher stolz. Noch stolzer würde ihn der Einzug ins Meisterschaftsfinale machen. Dazu müssten die Salzburger den frisch eroberten vierten Rang im oberen Play-off halten. Zur Qualifikation für den ETTU-Cup würde auch bereits ein Platz unter den besten sechs der Liga reichen.

Sogar auf Rang zwei des unteren Play-offs schob sich am Wochenende der TTC Kuchl vor − und das obwohl das für Samstag geplante Match in Biesenfeld kurzfristig (coronabedingt) abgesagt wurde. Somit konnten sich die Tennengauer zumindest voll auf die Sonntagspartie in Übelbach konzentrieren, in der die Entscheidung über Sieg oder Remis erst im letzten Match fiel. Dabei bewies Adrian Dillon starke Nerven. Der Neo-Kuchler, der sich unter der Woche noch aus der Ferne Tipps von Coach Attila Halmai geholt hatte, bezwang Dominik Zeljko im fünften Satz mit 11:9 und fixierte damit Kuchls 4:2-Sieg. "Er hat einen phänomenalen Tag gehabt", freute sich Coach Halmai.