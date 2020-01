Im Duell gegen die SPG Linz lag am Sonntag die große Überraschung in der Luft. Trotz 2:4-Niederlage strotzt man vor Zuversicht.

Der UTTC Salzburg hat am Sonntag knapp das vierte Unentschieden im Oberen Play-off der 1. Tischtennis-Bundesliga verpasst. Nachdem der sieglose Aufsteiger zum Frühjahrsauftakt am Freitag im Sportzentrum Mitte in Nonntal dem Spitzenreiter aus Wels mit 0:4 unterlegen war, verlor man gegen die SPG Linz mit 2:4. Ohne Topspieler Koyo Kanamitsu, der bei den Universitätsmeisterschaften in Japan im Einsatz ist, verkauften sich die Hausherren mehr als teuer. Zoltan Zoltan gewann sein Einzel und das Doppel mit Michael Trink. Den dritten Punkt, der das Remis gebracht hätte, vergab Christian Luginger, der trotz 2:0-Satzführung und 8:5-Vorsprung im vierten Satz verlor.

"Schade, ein 3:3 wäre möglich gewesen. Damit hätten wir gar nicht gerechnet. Die Steigerung der Spieler ist toll", betont Obmann Günther Höllbacher, dessen Team Oberwart überholte und nun wieder Vorletzter ist. Die beiden Tabellenletzten kämpfen Anfang Mai in der Relegation gegen die zwei besten Teams des Unteren Play-offs um den Klassenerhalt. "Dem werden wir nicht entgehen können. Dafür sind die anderen Teams zu stark. Vor der Relegation fürchten wir uns aber nicht", sagt Höllbacher.



Quelle: SN