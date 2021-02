Bundesligist kämpft in Doppelrunde unter der Woche um Platz im Play-off.

Der UTTC Salzburg liegt nach zehn gespielten Runden in der 1. Tischtennis-Bundesliga sensationell auf Rang zwei und damit voll auf Play-off-Kurs. Dass die Coronasaison so gut laufen würde, hatten selbst die Clubverantwortlichen nicht zu träumen gewagt. Jüngster Höhepunkt war vor zwei Wochen das live auf ORF Sport+ übertragene Match gegen Stockerau, in dem sich die Salzburger überraschend mit 4:1 durchsetzen konnten.

Sensationssieg über Altmeister Chen Weixing

"Das war wirklich eine tolle Sache, da haben wir Werbung für uns und unseren Sport gemacht", erinnert sich Obmann Günther Höllbacher. Sportlich sorgte damals vor allem Japan-Legionär Koyo Kanamitsu für Aufsehen, indem er erst den österreichischen Jungstar Maciej Kolodziejczyk mit 3:0 und im abschließenden Match auch noch Altmeister Chen Weixing, immerhin einstmals die Nummer neun der Welt, in vier Sätzen niederrang. Zudem glänzte der Italiener Carlo Rossi mit einem Sieg im Einzel und fügte an der Seite von Kanamitsu Stockeraus Doppel die erste Saisonniederlage zu.

"Locker und sympathisch" im Kleinbus

Aber nicht nur sportlich zeigte sich das junge UTTC-Team von seiner besten Seite. "Bei den Interviews haben sich unsere Spieler sehr locker und sympathisch präsentiert. Da hat man auch gesehen, wie gut die Stimmung bei uns im Team ist", freut sich Höllbacher. Dieser freundschaftliche Zusammenhalt soll auch in den beiden Matches am Mittwoch in Wiener Neustadt (17 Uhr/live ORF Sport+) und am Donnerstag im Sportzentrum Mitte gegen Tabellenführer Walter Wels (18 Uhr) der Trumpf der Salzburger sein. Obmann-Stellvertreter Walter Windischbauer chauffiert seine vier Spieler wieder im Kleinbus zum Spiel und hat als Stärkung und eventuelle Belohnung auf der Rückfahrt erneut nur Wurstsemmeln mit an Bord.

Offene Rechnung mit Konecny

Im ersten Saisonduell mit Wiener Neustadt mussten sich die Salzburger noch mit einem 3:3 begnügen, da der Tscheche Tomas Konecny damals groß aufspielte und neben Kanamitsu auch den dritten UTTC-Legionär, den Argentinier Francisco Sanchi, bezwang. "Bei Koyo zeigt die Formkurve aber steil nach oben", betont Höllbacher. "Zudem spielt er im Frühjahr immer besser als im Herbst. Warum, das weiß er selbst nicht." Der Japaner selbst hat sich jedenfalls diesmal speziell auf das Match gegen Konecny vorbereitet. "Letztes Mal hab ich viele Punkte mit der Vorhand vergeben, deshalb hab ich das in den letzten Tagen eigens noch einmal trainiert", erzählt Kanamitsu.

Im ersten Duell chancenlos

Eine Ausnahmeleistung des gesamten Teams wird dann einen Tag später im Heimspiel gegen Tabellenführer Wels benötigt, wurden die Salzburger doch im ersten Saisonduell mit 0:4 abgefertigt. "Das wird enorm schwer, aber wir haben heuer schon in vielen Matches überrascht", ist Obmann Höllbacher optimistisch. Als Joker neben den drei jungen Legionären steht wieder Michael Trink bereit, der in dieser Saison auch schon zwei Einzel und drei Doppel für sich entscheiden konnte.

Quelle: SN