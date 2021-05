Koyo Kanamitsu und Co. haben mit Finalgegner Wiener Neustadt noch eine Rechnung offen. Start im Europacup geplant.

Mit dem Einzug ins große Finale der 1. Tischtennis-Bundesliga hat der UTTC Salzburg sein Saisonziel bereits weit übertroffen. "Das ist jetzt schon der größte Erfolg des Vereins seit 75 Jahren. So weit sind wir noch nie gekommen", erklärt Obmann Günther Höllbacher stolz. Als Optimist hatte er bereits zu Saisonbeginn einen Platz unter den Top 4 für möglich gehalten, auch wenn offiziell nur der Klassenerhalt als Ziel ausgegeben wurde. "Unsere Spieler sind natürlich hungrig und wollen unbedingt den Titel holen. Ich bin hingegen relativ gelassen. Für mich wäre der Sieg nur das Sahnehäubchen auf der Saison", betont Höllbacher.

Nachdem er sich bislang die Fahrt zu den Auswärtsmatches erspart hatte, unterstützt der Obmann beim Finale am Donnerstag in Wels (20.15 Uhr/live auf ORF Sport +) sein Team heuer erstmals vor Ort. Bei Finalgegner Wr. Neustadt trifft er zudem auf einen alten Bekannten mit Salzburger Wurzeln. Vereinsobmann Franz Gernjak wuchs nämlich in Salzburg auf und spielte selbst für den UTTC Tischtennis. An seiner Seite als Trainer und Mitspieler: Günther Höllbacher. "Wir haben damals in der Landesliga miteinander gespielt und verstehen uns noch immer sehr gut", erinnert sich Salzburgs Clubboss an Gernjak. "Egal was im Finale passiert, wir werden uns sicher nicht in die Haare kriegen."

Geht es nach der Statistik, ist Salzburg im letzten Ligamatch der Außenseiter. Den Grunddurchgang schloss die Mannschaft um Toplegionär Koyo Kanamitsu zwei Plätze hinter Wr. Neustadt auf Platz vier ab. Die direkten Duelle seit dem Salzburger Aufstieg in die oberste Spielklasse endeten mit zwei Siegen der Niederösterreicher und zwei Unentschieden. "Beim letzten Heimmatch im September waren wir aber drauf und dran, sie zu schlagen. Da sind wir bereits mit 3:1 voran gelegen, ehe Koyo überraschend gegen Tomas Konecny, den er im Jahr zuvor noch geschlagen hatte, verlor", erläutert Höllbacher.

Die Duelle mit dem Tschechen werden wohl auch im Finale zu den Schlüsselspielen zählen. Salzburg hat aber selbst gleich drei starke Legionäre − allen voran den Japaner Kanamitsu. "Er ist eine Ausnahmeerscheinung und spielt immer wieder Bälle, die man bei uns so noch nicht gesehen hat", ist Höllbacher von dem jungen Asiaten begeistert. Aber auch Carlo Rossi, der den Verein wohl nach der Saison Richtung 2. deutscher Liga verlassen wird, und Francisco Sanchi, der wie Kanamitsu seinen Vertrag beim UTTC bereits verlängert hat, haben sich bislang als Glücksgriffe erwiesen. "Sie haben sich bei uns toll entwickelt und werden alles geben, um jetzt auch noch den Titel zu holen." Kommende Saison will der UTTC dann auch im ETTU-Cup durchstarten und sogar ein Vorrundenturnier nach Salzburg holen.