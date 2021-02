Legionär Carlo Rossi hatte wegen einer Erkrankung kurzfristig abgesagt.

Mit großen Hoffnungen war die junge Tischtennistruppe des UTTC am Mittwoch in das Bundesliga-Match gegen Wiener Neustadt gegangen. Wie zwei Wochen zuvor beim 4:1-Sensationssieg über Stockerau wollten die Salzburger erneut die Liveübertragung auf ORF Sport + nutzen, um Werbung in eigener Sache zu machen. Damals musste sich Obmannstellvertreter Walter Windischbauer im TV-Interview sogar dafür rügen lassen, dass er im Vorfeld so sehr tiefgestapelt habe.

Stark gegen Stockerau

Eindruck hatten gegen Stockerau vor allem Koyo Kanamitsu und Carlo Rossi hinterlassen. Der Japaner fertigte zuerst Maciej Kolodziejczyk ohne Satzverlust ab und zwang dann auch Tischtennis-Legende Chen Weixing in vier Sätzen in die Knie. Der Italiener überzeugte bei zwei Fünfsatzsiegen (im Einzel gegen Oleksandr Didukh und im Doppel an der Seite von Kanamitsu) mit Nervenstärke.

Auftaktmatch unglücklich verloren

Während die Salzburger damals in den entscheidenden Momenten auch das nötige Glück auf ihrer Seite hatten, lief gegen Wiener Neustadt von Beginn an alles gegen sie. Kurz vor dem Match musste Rossi erkrankt absagen. Francisco Sanchi lag im Auftaktmatch gegen Topspieler Tomas Konecny schon 2:1 in Sätzen voran, verlor die folgenden aber jeweils mit 9:11. "Wenn wir das Match gewonnen hätten, wäre der Abend sicher ganz anders verlaufen", glaubt UTTC-Obmann Günther Höllbacher.

Kanamitsu enttäuschte

Im zweiten Spiel war Kanamitsu klarer Favorit, hatte der Japaner Gegner Florian Wetzel doch im ersten Saisonduell in drei Sätzen vom Tisch gefegt. Diesmal fand der UTTC-Legionär aber einfach nicht zu seinem Spiel, musste zwei Mal einen Satzrückstand ausgleichen und gab den entscheidenden Durchgang sogar mit 3:11 ab. UTTC-Joker Michael Trink war im Duell mit dem Kubaner Andy Pereira erwartungsgemäß chancenlos und wurde mit 0:3 abgefertigt. Im abschließenden Doppel gelang ihm an der Seite von Kanamitsu zumindest der Gewinn des Auftaktsatzes, doch danach war wieder Wiener Neustadt am Drücker und fixierte mit drei Satzgewinnen in Folge den letztlich verdienten 4:0-Sieg. "Schade, da wäre sicher mehr drin gewesen. Aber wir sind in der Tabelle immer noch Zweiter und damit voll auf Play-off-Kurs", erklärt Obmann Höllbacher.

Quelle: SN