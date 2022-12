UTTC Salzburg zieht ins Cup-Halbfinale ein

Koyo Kanamitsu und Co. bestätigen den Aufwärtstrend und treffen nach dem 3:1-Heimerfolg über Ligakonkurrent Kennelbach auf Baden - am Sonntag in der Bundesliga und im Jänner beim Cup-Finalturnier.

Der UTTC Sparkasse Salzburg hat sein erstes Ziel an diesem Wochenende erreicht. Zu Hause wurde der UTTC Kennelbach im Viertelfinale des Bundesliga-Cups mit 3:1 besiegt. Die Punkte für Salzburg erzielten Koyo Kanamitsu, der zwei Duelle gewann, und Francisco Sanchi. Entscheidend für den klaren Sieg war Sanchis 3:0-Erfolg über Simon Pfeffer im zweiten Spiel der Begegnung. Zum Auftakt hatte Kanamitsu gegen Istvan Toth in vier Sätzen vorgelegt. Tomas Sanchi verlor im dritten Match gegen Miroslav Selensky mit 2:3. Kanamitsu konnte anschließend klar mit 3:0 gegen Pfeffer gewinnen und damit den Endstand fixieren.



UTTC Salzburg trifft am Sonntag in der Bundesliga auf Halbfinalgegner

Der UTTC Salzburg hat mit diesem Sieg das Halbfinale im Bundesliga-Cup erreicht und spielt nun am Samstag, 7. Jänner beim Finalturnier in Kufstein gegen den Badener AC. Da die Niederösterreicher in der Bundesliga unmittelbar hinter den Salzburgern an der sechsten Stelle liegen, ist der Einzug in das Endspiel möglich. Wer im neuen Jahr zu favorisieren wird, zeigt sich wohl an diesem Sonntag. Um 11 Uhr kommt es in Baden zum direkten Duell in der Liga. Die UTTC-Asse, die sich nach dem schwachen Start zuletzt verbessert zeigten, wollen mit einem Sieg auf den vierten Platz vorstoßen.