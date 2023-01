UTTC Salzburg zieht ins Cupfinale ein

Beim Halbfinalerfolg ohne Satzverlust gegen Baden ragte Francisco Sanchi heraus. Am Sonntag geht es um den ersten großen Titel.

Der UTTC Salzburg ist am Samstag in Kufstein souverän ins Endspiel des Tischtennis-Bundesligacups eingezogen. Das Salzburger Trio gab gegen den Badener AC, der auch in der Liga zuletzt besiegt worden war, keinen Satz ab und stieg mit 3:0 auf.

UTTC Salzburg gab im Halbfinale keinen Satz ab

Japan-Legionär Koyo Kanamitsu fertigte Patrik Juhasz mit 11:6, 12:10 und 11:8 ab, der Argentinier Francisco Sanchi legte mit einem klaren Erfolg (11:9, 11:8, 11:6) über die Badener Nummer eins, Eric Glod, nach und Bruder Tomas Sanchi gelang gegen Marc Sagawe ebenfalls glatt mit 11:9, 11:4 und 11:5 der Schlusspunkt. Wer im Finale am Sonntag um 16 Uhr wartet, entscheidet sich am Samstagabend im Duell zwischen Wiener Neustadt und Wels 2.

SN/uttc salzburg Auch Tomas Sanchi glänzte.

Kanamitsu und Co. peilen ersten großen Titel an

Mit dem Aufstieg in das Finale des Bundesligacups habe man eines der Ziele für die heurige Saison schon erreicht, heißt es vom UTTC. Nachdem 2021 das erste Endspiel auf höchstem Niveau - das Bundesligafinale gegen Wiener Neustadt - verloren worden war, wollen Kanamitsu und Co. diesmal den ersten großen Titel holen.