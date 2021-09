Vizemeister will wieder unter die Top 4. Zum Auftakt hilft Bichler aus.

Beinahe hätte sich der UTTC Salzburg vergangene Saison den Titel in der 1. Tischtennis-Bundesliga gesichert. Doch Legionär Francisco Sanchi musste sich im allerletzten Match des Finales Wr. Neustadts Felix Wetzel in vier Sätzen geschlagen geben und verpasste damit die große Überraschung.

"Für uns war es dennoch eine sensationelle Saison", betont Obmann Günther Höllbacher, der mit seinem Team auch heuer unter die Top 4 der obersten Spielklasse kommen möchte. Für den abgewanderten Legionär Carlo Rossi, der heuer sein Glück lieber in der 2. deutschen Liga versucht, hat der UTTC einen weiteren jungen Japaner nach Salzburg gelotst. Neben Koyo Kanamitsu wird künftig auch Ryoichi Yoshiyama für den UTTC spielen. Für den 17-Jährigen ist es sein erster echter Auslandseinsatz, in Japan hat er bereits mit dem Gewinn des U21-Titels für Aufmerksamkeit gesorgt.

Beim ersten Saisonmatch am Samstag gegen Kennelbach wird er allerdings ebenso fehlen wie sein japanischer Teamkollege. "Ryoichi wartet noch auf seine zweite Impfung, erst dann lassen ihn seine Eltern ausreisen", erklärt der sportliche Leiter des UTTC, Walter Windischbauer. "Koyo ist erkrankt. Wie es aussieht, nicht an Corona, aber er benötigt noch einen weiteren Test."

So wird Florian Bichler im ersten Heimspiel gemeinsam mit Legionär Francisco Sanchi und dem frischgebackenen Mixed-Staatsmeister Michael Trink an der Platte stehen. "Ich denke, dass wir auch in dieser Aufstellung gewinnen sollten", meint Obmann Höllbacher.

Das Nachwuchsteam muss in der 2. Bundesliga fortan ohne Routinier Zoltan Zoltan über die Runden kommen. "Letztes Jahr sind sie starker Fünfter geworden. Heuer werden sie es sicher schwerer haben", glaubt Höllbacher. Auch der TTC Kuchl startet am Samstag in die neue Saison. Die Tennengauer empfangen im unteren Play-off den freiwilligen Absteiger Oberwart.