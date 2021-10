Die Woche vor dem Debüt im Tischtennis-Europacup ist für den UTTC Salzburg nicht gerade perfekt gelaufen. Erst musste Top-Legionär Koyo Kanamitsu sein Kommen absagen, da der Japaner erneut in Japan festhängt. Dann setzte es ausgerechnet im TV-Livespiel gegen Baden die erste Saisonniederlage im oberen Play-off der 1. Bundesliga. Trotz der schlechten Vorzeichen ist bei den Salzburgern die Vorfreude auf die vier Europacup-Heimspiele am Freitag und Samstag im Sportzentrum Nord groß.

"Für uns ist es der Start ins internationale Tischtennis. Wir sind der klare Außenseiter in der Gruppe, hoffen aber auf die eine oder andere Überraschung", erklärt Obmann Günther Höllbacher. Dabei setzt der UTTC erstmals auf die geballte Kraft der Gebrüder Sanchi. Neben dem 22-jährigen Francisco, der am Montag in der Bundesliga erstmals in dieser Saison ein Match verlor, darf sich sein fünf Jahre jüngerer Bruder Tomas versuchen. "Er hat sich bislang in der 2. Liga als bester Spieler präsentiert", sagt Höllbacher. Am Freitag stehen die Matches gegen Hoboken (13.30 Uhr) und Ostrava (20) an.