Michael Trink nutzte seine Chance − Sorge um Nachwuchsspieler − Kuchl überzeugte mit zwei Siegen.

Der UTTC Salzburg hat sein erstes Saisonziel im oberen Play-off der 1. Tischtennis-Bundesliga bereits erfüllt. Dank der Siege am Freitagabend bei Schlusslicht Kennelbach und zwei Tage später zu Hause gegen Baden sind die Salzburger bereits fix für das Semifinale qualifiziert.

In beiden Partien verzichtete der UTTC auf Legionär Francisco Sanchi, der die Einzelrangliste der Liga anführt. Für ihn sprang Michael Trink ein und steuerte im ersten Match gleich einen Einzelsieg und einen Sieg im Doppel mit Koyo Kanamitsu zum 4:0-Erfolg über Kennelbach bei.

Am Sonntag verlor der Lokalmatador zwar sein Auftaktmatch gegen Badens Amirreza Abbasi glatt in drei Sätzen, während Salzburgs Japaner Kanamitsu und Takuto Izumo, der sein Heimdebüt feierte, ihre Einzel souverän gewannen. Im entscheidenden sechsten Match behielt Trink aber die Nerven und fixierte mit einem Dreisatzsieg den 4:2-Erfolg, der Salzburg den Einzug ins Semifinale sicherte.

Das Match am Sonntag wurde von der Sorge über Husein Salimov überschattet, der seit fünf Jahren für den UTTC im Nachwuchs spielt. Der 13-Jährige wurde am Samstag von der Fremdenpolizei abgeholt und steht vor der Abschiebung nach Aserbaidschan. "Wir werden versuchen, politischen Druck auszuüben", erklärte Salzburgs Sportlicher Leiter Walter Windischbauer (mehr dazu auf Seite 3).

Weitere Schritte Richtung Aufstieg in die höchste Spielklasse hat am Wochenende der TTC Kuchl gesetzt. Nachdem die Tennengauer im unteren Play-off der 1. Bundesliga am Samstag St. Urban 4:0 geschlagen hatten, setzten sie sich tags darauf gegen Schlusslicht Feldkirchen mit 4:1 durch. "Vor allem am Samstag hat unser Team sensationell gespielt", sagte Kuchls Obmann Johannes Wimmer nach den Heimsiegen. Besonders beeindruckend agierten die beiden Youngsters: Adrian Dillon, der dem österreichischen Ex-Nationalspieler Dominique Plattner keinen Satz gelassen hatte, und Thomas Ziller, der den slowenischen Nationalspieler Tilen Cvetko mit 3:1 bezwungen hatte, spielten auch im Doppel groß auf und fertigten die bislang ungeschlagene Paarung Plattner/Cvetko mit 3:0 ab. "Sie waren unheimlich stark", sagt Wimmer.

Am Sonntag führte dann Mate Moricz die Kuchler zum Pflichtsieg. Während Dillon dem Slowenen Gregor Zafostnik in fünf Sätzen unterlag, gewann der Ungar beide Einzel und das Doppel mit Ziller, der auch im Einzel siegte. Kuchl liegt nun bei einem Spiel weniger nur einen Punkt hinter Mauthausen an der dritten Stelle. "Wenn wir so weiterspielen, schaffen wir es in die Aufstiegsspiele der Top 2", sagt Wimmer. Unsicher ist noch, wann die Entscheidung fällt. Weil Dillon Mitte März im Nationalteameinsatz ist, werden drei der fünf ausstehenden Spiele verschoben.