Mit einem 6:0-Sieg über Pottenbrunn/St. Pölten kürte sich der UTTC Salzburg zum Zweitligameister und steigt damit in die Top 8 der 1. Bundesliga auf. Kuchl schloss die 2. Liga durch einen 6:5-Sieg über Kennelbach auf Rang drei ab und spielt künftig in der unteren Hälfte der 1. Bundesliga.

Voller Zuversicht ging der UTTC am Samstag ins Zweitliga-Finale gegen Pottenbrunn/St. Pölten. Die Salzburger hatten in dieser Saison in ihrer Gruppe groß aufgespielt und all ihre 22 Begegnungen gewonnen. So gingen sie auch als Favoriten ins Duell mit dem Sieger der anderen Zweitliga-Gruppe, das am Samstag beim großen Bundesliga-Finalturnier im Sportzentrum Liefering ausgespielt wurde.

Richtig spannend wurde die Begegnung dann auch tatsächlich nicht. Zwar lag Christian Luginger in seinem ersten Match rasch mit 0:2 in Sätzen zurück, doch der Salzburger kämpfte sich zurück in die Partie und leitete mit seinem 3:2-Erfolg den 6:0-Sieg seiner Mannschaft ein. Letztlich war das Match nach nicht einmal eineinhalb Stunden zu Ende, als Luginger und Michael Trink ihre Matchbälle in den Partien fünf und sechs beinahe gleichzeitig verwandelten.

"Dass es so klar wird, habe ich mir auch nicht erwartet", erklärte UTTC-Obmann Günther Höllbacher. "Wir sind über die ja regelrecht drübergefahren." Mit dem Sieg sicherte sich sein Club neben dem Meistertitel der 2. Liga auch den Aufstieg in die obere Hälfte der neuen 1. Bundesliga, in der die acht stärksten Mannschaften aufeinandertreffen.

Den Aufstieg ins untere Play-off der 1. Bundesliga hatte Kuchl bereits vor dem großen Finalturnier in der Tasche. Dennoch legten sich die Tennengauer beim Spiel um Platz drei der 2. Liga voll ins Zeug und zwang in einer dramatischen Schlacht Kennelbach mit 6:5 in die Knie.