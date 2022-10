UTTC-Talente glänzten in der 2. Bundesliga mit drei Siegen

Neues Damenteam setzte sich beim Ligaauftakt in Voitsberg gegen den Gastgeber und Wiener Neudorf durch. Junge Herren feierten 6:1-Heimsieg.

Der UTTC Salzburg hat am Samstag in der 2. Bundesliga voll abgeräumt. Das neue Damenteam um die erst 13-jährige Julia Dür und die zwei Jahre jüngere Sophia Pichler gewann beim Ligaauftakt in Voitsberg beide Spiele. Die Zweitliga-Herren fertigten zu Hause Wiener Neudorf mit 6:1 ab.

13-Jährige bewies Nervenstärke

Das junge Damenteam legte zum Ligastart mit einem 6:0-Sieg über Gastgeber Voitsberg los. Lena Promberger gab in ihren beiden Spielen lediglich einen Satz ab. Julia Dür blieb sogar ohne Satzverlust, stand aber nur ein Mal an der Platte, da Voitsberg gleich zwei Partien w.o. gab. Sophia Pichler behielt in ihrem Duell mit Michelle Reiter die Nerven und setzte sich im entscheidenden fünften Satz durch. Heiß umkämpft war dagegen der zweite Duell gegen Wiener Neudorf. Pichler musste sich zwei Mal geschlagen geben und auch Promberger verlor eines ihrer beiden Einzel. Dafür setzte sich Dür zwei Mal im Einzel und auch im Doppel mit Promberger im Entscheidungssatz durch und sicherte dem UTTC den 4:3-Sieg. Am Sonntag kommt es zum Abschluss der Sammelrunde noch zum Duell gegen die ebenfalls ungeschlagenen Froschbergerinnen.

Sanchi blieb ohne Satzverlust

Salzburgs zweite Herrenmannschaft, die am Vortag im Bundesligacup gegen Guntramsdorf voll überzeugt und erst im allerletzten Entscheidungssatz verloren hatte, setzte sich im Zweitliga-Heimspiel gegen Wiener Neudorf mit 6:1 durch. Verloren ging nur das Auftaktmatch von Florian Bichler gegen Krisztian Szabo. Legionär Tomás Sanchi glänzte mit drei 3:0-Siegen. Kento Waltl ging zwei Mal als Sieger vom Tisch. Und auch Bichler konnte mit einem 3:2-Erfolg über Franciszek Kolodziejczyk anschreiben. Am Sonntag (10 Uhr) steht gegen Gumpoldskirchen/Mödling noch das dritte Heimmatch binnen drei Tagen an.