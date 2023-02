UTTC-Zweitligateam startet Aufstiegskampf mit Auswärtssieg

Junge Salzburger setzten sich zum Auftakt des oberen Play-offs mit 6:2 in Innsbruck durch.

Der UTTC will heuer die Chance nutzen, auch sein zweites Herren-Team in die 1. Tischtennis-Bundesliga zu bringen. Den ersten Schritt haben die Salzburger bereits gemacht, indem sie sich als Sechste des Grunddurchgangs für das obere Play-off der 2. Liga qualifizieren konnten. Um dort einen Aufstiegsplatz zu erobern, plant der Verein sogar, den erfahrenen Erstligaspieler Michael Trink in Schlüsselspielen einzusetzen.

Junge Salzburger zeigten Nervenstärke

Zum Play-off-Auftakt am Samstag in Innsbruck war dies nicht nötig. Angeführt von Tomas Sanchi setzte sich die Nachwuchstruppe mit 6:2 gegen die Tiroler durch. Der jüngere Bruder von Erstliga-Legionär Francisco Sanchi ging drei Mal als Sieger vom Tisch. Knapp war es nur im letzten Match gegen das Tiroler Toptalent Matthias Budin, in dem sich der Italiener erst im Entscheidungssatz durchsetzen konnte. Kento Waltl zeigte bei seinen beiden Siegen große Nervenstärke, musste er doch gegen Budin und Fabian Kindl jeweils über die volle Distanz gehen. Den sechsten Punkt für Salzburg holte Florian Bichler mit einem Fünfsatzsieg über Jonas Hohenegger.