Titelfavorit im Abstiegskampf: Eugendorf gehen die Ausreden aus

Die strauchelnden Flachgauer stärken dem Trainerteam den Rücken, nehmen vor dem brisanten Duell gegen Puch aber die Spieler in die Pflicht.

Straßwalchen hat Eugendorfs Krise am Samstag verschärft. Während die Elf von Tomislav Jonjic, der nach Thalgau das nächste Team zum Seriensieger geformt hat, nach dem 3:2-Auswärtserfolg weiter im Spitzenfeld mitmischt, rutscht der vermeintliche Titelfavorit immer tiefer in den Abstiegskampf. Nach der vierten Heimniederlage, bei der Marco Thallers Doppelpack wegen drei Treffern von Ilija Ivic nicht zu Punkten reichte, wurde daher in Eugendorf intern Klartext gesprochen. "Nicht alle Spieler sind voll bei der Sache und holen die letzten paar Prozent heraus. ...