Titelfinale von Inter Kleßheim: "Die Halle soll brennen"

Die Salzburger Futsal-Kicker empfangen am Sonntag am letzten Spieltag den Spitzenreiter und wollen mit einem Sieg den Aufstieg in die Bundesliga fixieren.

Stefan Federer (r.) will mit Inter Kleßheim in die Futsal-Bundesliga aufsteigen.

Aller guten Dinge sind zwei - so lautet die Devise des Salzburger Futsal-Zweitligisten Inter Kleßheim vor dem Finale um den Meistertitel. In der Premierensaison hatten Stefan Federer und Co. den großen Coup äußerst knapp verpasst, im zweiten Anlauf soll heuer der Sprung an die Spitze glücken.

Mit einem Sieg im abschließenden Showdown am Sonntag (16 Uhr) im Lieferinger Sportzentrum Nord können die Salzburger den Tabellenführer LPSV Kärnten, der einen Punkt Vorsprung hat, noch vom Thron stoßen. Die Extramotivation durch die direkt anschließende ÖFB-Meisterehrung hätte es gar nicht gebraucht. Aber: "Da wollen wir in unserer Halle sicher nicht unserem Gegner gratulieren, sondern selber jubeln", sagt Kapitän Federer.

Hinspiel knapp verloren

Bis auf den verletzten Petrit Nika schöpfen die Salzburger aus dem Vollen. Die 3:5-Hinspielniederlage nagt nicht am Selbstvertrauen - im Gegenteil. "Da waren wir nach dem Salzburger Stier sehr ersatzgeschwächt und dennoch besser. Vor eigenem Publikum gewinnen wir auf jeden Fall", sagt Federer, der auf viele Zuschauer und Zuschauerinnen hofft. "Die Halle soll brennen."

Inter Kleßheim auf Sponsorensuche

Vor dem Finale ist eine Entscheidung bereits gefallen: Inter Kleßheim würde als Meister auch das Aufstiegsrecht wahrnehmen. "Es wäre cool einen Salzburger Verein in der 1. Bundesliga zu haben", sagt Federer. In der höchsten Spielklasse startet die Saison zwar früher (Mitte Oktober), die Hauptrunde endet aber auch eher (Mitte Februar). "Der Unterhausfußball hat für uns Priorität. Und da stünde die 1. Bundesliga nicht in größerem Konflikt als aktuell. Den Kader stocken wir ohnehin auf", erklärt Federer. Sein Verein müsste aber die Sponsorensuche intensivieren. "Es war in dieser Saison schon eng."

Traum von der 1. Bundesliga

Dass den Salzburgern auch in Österreichs Topliga viel zuzutrauen wäre, zeigt Kleßheims Rivale aus dem Vorjahr: Der Linzer Aufsteiger Ljuti Krajisnici ist als makelloser Spitzenreiter in das Finalturnier eingezogen. "Wir könnten auch Top 6 sein, würden in erster Linie aber um den Klassenerhalt spielen." Dafür ist aber der Meistertitel Pflicht.