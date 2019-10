Topspiel: SAK gegen Saalfelden exklusiv im SN-Livestream

Verlassen die Nonntaler Saalfelden am Freitag ungeschlagen, dann ist ihnen Platz eins in der Regionalliga Salzburg nicht mehr zu nehmen.

Am Mittwoch reisten die Abordnungen der beiden aufstiegswilligen Regionalliga-Spitzenteams SAK und Saalfelden nach Wien, um am Bundesliga-Workshop teilzunehmen. "Viel Arbeit, aber es ist auf alle Fälle machbar", sagten die Vertreter der beiden Teams nach dem Informationsabend.

Während die Vereinsverantwortlichen an der Tauglichkeit für die 2. Liga arbeiten, stehen sich die beiden Vereine am Freitag (19 Uhr) in der Saalfelden-Arena gegenüber. Die derzeit besten Amateurteams Salzburgs haben das Ticket für die Eliteliga im Frühjahr schon in der Tasche und können somit im direkten Duell mit offenem Visier spielen. "Wir freuen uns auf einen Schlagabtausch mit dem Leader", erklärt Saalfeldens Vorstandsmitglied Christian Herzog, dessen Trainer Christian Ziege wieder über den kompletten Kader verfügt.

Unter den erwarteten 700 Zuschauern werden sich auch rund 30 SAK-Fans befinden. "Wir haben extra für dieses Spiel einen Fanbus organisiert, dieses Angebot wurde sehr gut angenommen", sagt SAK-Präsident Christian Schwaiger, der auch unter Interimstrainer Roman Wallner auf die Fortsetzung der Erfolgsserie (14 Siege in Folge) hofft. "Der Herbstmeistertitel soll mit dem nächsten Dreier fixiert werden. Nach zuletzt turbulenten Tagen herrscht jetzt wieder Ruhe im Verein und die Mannschaft ist komplett fokussiert auf das Match in Saalfelden", betont Schwaiger.

Für alle Fußball-Fans, die es am Freitag nicht in die Saalfelden-Arena schaffen, bieten die "Salzburger Nachrichten" ein besonderes Service an: In Kooperation mit dem Regionalsender RTS Salzburg wird das Spitzenspiel live und exklusiv auf www.sn.at übertragen.

Ebenfalls am Freitag duellieren sich Grünau und Anif sowie Grödig und St. Johann. Mit Spannung wird am Samstag das Kellerderby zwischen Schlusslicht Bischofshofen und dem Vorletzten Kuchl erwartet. Abgeschlossen wird die 16. Runde am Sonntag mit dem Spiel zwischen Seekirchen und Austria Salzburg.