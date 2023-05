Toptalent Elena Dengg fiebert ihrem WM-Debüt entgegen

18-jähriges Judotalent greift nach zwei Silbergewinnen im Vorjahr erstmals bei den Erwachsenen an. Körpergröße und Klavierunterricht als Vorteil.

Dengg will sich auch in der Allgemeinen Klasse etablieren.

Österreichs Judo-Nationalteam reist diese Woche mit hochgesteckten Zielen zur am Sonntag beginnenden WM in Doha. Gleich zwei Medaillen erhofft sich Cheftrainerin Yvonne Snir-Bönisch von ihren Schützlingen. So traut sie neben Michaela Polleres auch den Brüdern Shamil und Wachid Borchashvili sowie Aaron Fara einen Podestplatz zu.

Für Salzburgs einzige Starterin im Einzelbewerb ist eine Medaille wohl noch außer Reichweite. Mit 18 Jahren ist Elena Dengg die Jüngste in Österreichs Team. Nachdem sie im Vorjahr Silber bei den olympischen Jugendspielen (EYOF) und bei der Junioren-EM gewonnen hat, feiert sie ihr WM-Debüt bei den Erwachsenen. "Die Vorfreude ist natürlich sehr groß. Nach Olympia ist das das wichtigste Turnier im Judo. Mein Ziel ist es vor allem, Erfahrungen zu sammeln, die Gegnerinnen besser kennenzulernen und möglichst viele Kämpfe zu gewinnen", erklärt die Kämpferin aus Mariapfarr.

Dass sie mit den Besten ihrer Zunft bereits mithalten kann, hat Dengg Anfang des Jahres bewiesen, als sie beim Grand Prix in Portugal gleich auf Anhieb Platz sieben erkämpfte. Dabei half ihr auch ihre überdurchschnittliche Körpergröße. "Mit 1,78 Metern bin ich oft um einen Kopf größer als meine Gegnerinnen und kann meine Vorteile bei der Arm- und Beinlänge ausspielen", verrät Dengg. Hilfreich ist beim Kampf auf der Matte auch ein Hobby. "Ich spiele seit zehn Jahren Klavier. Das schult die Auge-Hand-Koordination und hilft mir auch als Ausgleich zum intensiven Training."