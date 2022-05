Tormann rettet Hallein in Adnet - Golling der lachende Dritte?

Nach dem torlosen Unentschieden der Tennengauer Verfolger kann der Spitzenreiter am Samstag in Eugendorf einen großen Schritt Richtung Aufstieg setzen. Aber auch die Flachgauer träumen noch.

Hallein hat im Derby gegen Adnet am Freitag mit Mühe den zweiten Aufstiegsplatz der Salzburger Liga verteidigt. Die Gäste hatten vor 650 Zuschauern zwar mehr Ballbesitz, blieben bis auf einen Stangenpendler von Michael Tanzberger aber harmlos. Auf der anderen Seite musste Tormann Josef Stadlbauer mit starken Paraden das torlose Remis retten. "Viel Kampf und Krampf. Für uns war es ein glücklicher Punkt, den wir gern mitnehmen", sagt Halleins Trainer Eidke Wintersteller. Die Adneter, die mit Lukas Promberger, David Jelica und Hismael King drei junge Strobler verpflichten, trauerten zwei weiteren Punkten nach. "Wir waren am Sieg dran, haben aber das Tor nicht gemacht", sagt Coach Thomas Heissl. Spitzenreiter Golling kann am Samstag in Eugendorf nun einen großen Schritt Richtung Aufstieg setzen.

Bürmoos und Hallwang jubeln

Während Bürmoos beim zweiten Spiel der Abschiedstournee von Coach Josef Bauer Puch mit 5:1 bezwang, jubelte Hallwang über einen 2:0-Derbysieg gegen Bergheim. Constantin Resch traf doppelt, wobei der Angreifer vor dem zweiten Treffer einen missglückten Rückpass der Hausherren abfing. "Sehr verdient. Wir hatten mehr und die klareren Chancen", sagte Hallwangs Trainer Alexander Drachschwandtner.